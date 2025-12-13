Ingresar
Cayó un joven cuando robaba elementos de una casa en La Banda

El sospechoso, conocido en el ambiente delictivo, fue aprehendido tras el alerta de una vecina y quedó detenido por orden de la Fiscalía.

Hoy 10:18

Un rápido accionar de los efectivos de la Comisaría Comunitaria 47ª permitió la aprehensión de un joven que habría sido sorprendido robando diversos elementos de una vivienda del barrio 9 de Julio, durante la noche del jueves.

Una vecina alertó a la dependencia sobre la presencia de un sujeto que estaba retirando objetos desde su domicilio. Ante la denuncia, el personal que se encontraba realizando recorridos preventivos acudió de inmediato y procedió a demorar a un individuo de 24 años, conocido en el ámbito delictivo.

En poder del sospechoso se encontró un andador para niños, y también lograron recuperar otros bienes que habían sido sustraídos minutos antes: una parrilla pequeña, grampas y fragmentos de hierro, un tirante de madera y una escalera del mismo material.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Comunes Banda, el joven quedó detenido y los bienes fueron secuestrados para su posterior reconocimiento y entrega a la damnificada.

