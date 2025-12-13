Cayó un joven cuando robaba elementos de una casa en La Banda

El sospechoso, conocido en el ambiente delictivo, fue aprehendido tras el alerta de una vecina y quedó detenido por orden de la Fiscalía.
Un rápido accionar de los efectivos de la Comisaría Comunitaria 47ª permitió la aprehensión de un joven que habría sido sorprendido robando diversos elementos de una vivienda del barrio 9 de Julio, durante la noche del jueves.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Una vecina alertó a la dependencia sobre la presencia de un sujeto que estaba retirando objetos desde su domicilio. Ante la denuncia, el personal que se encontraba realizando recorridos preventivos acudió de inmediato y procedió a demorar a un individuo de 24 años, conocido en el ámbito delictivo.
En poder del sospechoso se encontró un andador para niños, y también lograron recuperar otros bienes que habían sido sustraídos minutos antes: una parrilla pequeña, grampas y fragmentos de hierro, un tirante de madera y una escalera del mismo material.
Por disposición de la Fiscalía de Delitos Comunes Banda, el joven quedó detenido y los bienes fueron secuestrados para su posterior reconocimiento y entrega a la damnificada.