Pareja hallada muerta en Merlo: investigan femicidio seguido de suicidio

La mujer fue encontrada herida y ensangrentada entre pastizales; a pocos metros apareció un hombre fallecido por un disparo en la cabeza.

Hoy 10:28

Una pareja fue encontrada muerta este viernes por la noche en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, e investigan un femicidio seguido de suicidio.

El impactante episodio ocurrió en la esquina de Ugartechi y Carlos Casares, cuando un móvil policial llegó tras un llamado al 911 en el que se alertaba sobre gritos de auxilio y disparos, según precisaron fuentes de la investigación.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a una mujer herida y ensangrentada, sobre unos pastizales.

A unos 50 metros del cuerpo de la víctima, encontraron el cuerpo de un hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Una ambulancia arribó minutos después y el personal médico constató ambos fallecimientos. En paralelo, familiares de la víctima comenzaron a llegar al lugar.

La mujer fue identificada como Claudia Dominga Morel (36) y presentaba un disparo en el abdomen y golpes en distintas partes del cuerpo.

El hombre, por su parte, fue identificado como Matías Ramón Aranda (37), la pareja de la víctima y padre de sus hijos.

Aranda contaba con denuncias previas realizadas por familiares de Morel, pero según el medio local Primer Plano, la pareja había retomado la relación recientemente.

Horas después del estremecedor hallazgo, los investigadores pudieron reconstruir la escena del crimen y sostienen que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Claudia y su hermana día habían ido a un cumpleaños familiar en una casa ubicada a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

De acuerdo a la investigación judicial, cuando las dos mujeres se retiraban del lugar, fueron interceptadas por el presunto agresor, que les disparó a quemarropas.

La hermana de la víctima resultó herida al intentar defenderla. La mujer sufrió disparos en el pecho y en el brazo, pero logró llegar a la casa del cumpleaños para pedir auxilio. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Marcos Paz, donde permanece internada.

Tras dispararle a la hermana y asesinar a la víctima, según informaron fuentes judiciales, el presunto femicida se habría quitado la vida de un disparo en la cabeza.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 10 de Morón, conducida por la fiscal Paula Hondeville, aunque la acción penal quedó extinguida debido a que el agresor se quitó la vida en el lugar.