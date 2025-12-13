Lautaro Acosta habló tras su retiro y disparó contra la dirigencia de Lanús: “Estoy decepcionado”

El ex delantero Lautaro “Laucha” Acosta reveló que atraviesa un momento de tristeza y decepción tras confirmarse que, luego de su retiro, será desvinculado de Lanús, el club de toda su vida y donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

“Tanto Rodrigo (su hermano) como yo no vamos a formar parte del club porque así lo decidió la dirigencia”, expresó Acosta en diálogo con TyC Sports, declaraciones reproducidas por Agencia Noticias Argentinas. El ídolo granate dejó en claro que no se trató de una decisión personal y que la situación lo encontró en un contexto emocional particular.

El ex capitán reconoció que el golpe fue duro. “No me tiene bien. Es un momento de incertidumbre, donde se me juntan muchas cosas: ser campeón, el retiro y ahora la desvinculación del club por una decisión ajena”, explicó. Además, remarcó su decepción por cómo se dio el cierre de su etapa en la institución.

“Estoy triste por todo lo que fui dejando en el club y porque esperaba que este final fuera de otra manera”, agregó el Laucha, una de las máximas referencias de la historia reciente del Granate.

De todos modos, Acosta aclaró que tanto él como su hermano están preparados para lo que venga. “Nos hemos ido capacitando. Yo terminé el curso de entrenador en 2017 y Rodrigo es DT de la Reserva de Lanús hace ocho años, con dos interinatos. Tenemos experiencia de sobra para enfrentar el desafío que venga”, señaló.

El “Laucha” Acosta se retiró del fútbol profesional hace pocas semanas, a los 37 años, tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús. En la final ante Atlético Mineiro, tuvo en sus pies el penal decisivo, que terminó fallando, aunque el Granate logró imponerse en la definición.

A lo largo de su carrera en Lanús, Acosta conquistó seis títulos: el Torneo Apertura 2007, el Torneo Transición 2016, la Copa Bicentenario 2016, la Supercopa Argentina 2016 y las Copas Sudamericanas 2013 y 2015, dejando una huella imborrable en el club del sur bonaerense.