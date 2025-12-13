En medio de la suspensión, Verón arribó a Santiago del Estero para ver la final desde la tribuna

El presidente de Estudiantes deberá seguir el partido desde la popular por la pena de seis meses para ejercer su cargo que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Hoy 14:21

Juan Sebastián Verón arribó a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre Estudiantes de La Plata y Racing, que se disputará esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades. El presidente del Pincha estará presente en la tribuna, por encontrarse suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

La sanción que pesa sobre la Brujita es de seis meses sin ejercer su cargo, motivo por el cual no contará con el lugar protocolar que le correspondería dentro del estadio. La pena se originó tras el recordado episodio del pasillo realizado de espaldas a Rosario Central, en señal de protesta por el título otorgado al Canalla en la Tabla Anual.

Verón viajó en un avión privado, acompañado por amigos y por dos de sus hijos, Deian e Iara. A su llegada a la provincia, se viralizó un video en el que se observa a varios pasajeros, hinchas del León, entonando cánticos apenas descendieron de la aeronave en suelo santiagueño.

En paralelo, desde el entorno del dirigente confirmaron que recurrirá al TAS, al considerar arbitraria la sanción impuesta por la AFA. El Tribunal de Disciplina lo señaló como responsable directo de la decisión institucional que derivó en el polémico gesto hacia Rosario Central.

Así, en una final cargada de tensión y expectativa, la presencia de Verón en las tribunas suma un condimento más a la definición del Clausura, que tendrá a Racing y Estudiantes cara a cara en el Madre de Ciudades.