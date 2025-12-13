Círculo y Águilas definirán el campeón del torneo clausura de softbol

El torneo de softbol ya tiene a sus finalistas y promete una definición apasionante.

Hoy 18:05

Círculo Softbol Club y Águilas Softbol Club se enfrentarán en la gran final del Torneo clausura “Roberto Stabio” este domingo 14 de diciembre, desde las 17 horas, en la cancha del Club Caranchos, ubicada sobre avenida Núñez del Prado, frente al Hipódromo 27 de Abril.

El partido coronará al campeón de la Primera División masculina, en un cruce que reúne a dos de los equipos más competitivos del certamen y que genera gran expectativa entre jugadores, dirigentes y público en general.

Desde el lado de Círculo, el encuentro tendrá un condimento especial. “Este va a ser un partido muy especial porque también va a ser la despedida de uno de nuestros jugadores”, expresó Gerónimo Arias, integrante del plantel, al referirse a la emotiva jornada que se avecina.

Además, Arias destacó el intenso calendario que atravesó la disciplina durante el año: “El año del softbol ha sido bastante movido, con muchos torneos y encuentros nacionales”, señaló, remarcando el crecimiento y la actividad sostenida del deporte.

Con todos los ingredientes sobre la mesa —una final, dos equipos protagonistas y una despedida cargada de emoción—, el softbol vivirá este domingo una jornada que promete quedar en la memoria.