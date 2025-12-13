En fotos, así se vive la previa de la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero entre Racing y Estudiantes

A horas de la final en el Madre de Ciudades, los hinchas de ambos equipos disfrutan de una intensa jornada
Mucho antes del pitazo inicial, la final ya se vive en las calles de Santiago del Estero. Los hinchas de Estudiantes y Racing copan la ciudad y le ponen color, cánticos y pasión a la previa del duelo decisivo en el Estadio Único Madre de Ciudades.
Desde las primeras horas del día, micros, autos y caravanas comenzaron a arribar a la provincia. Las zonas céntricas, plazas y bares se transformaron en puntos de encuentro donde los simpatizantes despliegan banderas, bombos y camisetas. El clima es festivo, con familias, grupos de amigos y peñas que viajan con la ilusión intacta de ver a su equipo campeón.
A medida que se acerca la hora del partido, la expectativa se multiplica. El Estadio Único Madre de Ciudades espera por un marco imponente y Santiago del Estero vuelve a demostrar que está a la altura de los grandes eventos. La final todavía no se jugó, pero en las tribunas y en las calles, los hinchas ya empezaron a jugarla.
