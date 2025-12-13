En fotos, así se vive la previa de la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero entre Racing y Estudiantes

A horas de la final en el Madre de Ciudades, los hinchas de ambos equipos disfrutan de una intensa jornada

Hoy 18:33

Mucho antes del pitazo inicial, la final ya se vive en las calles de Santiago del Estero. Los hinchas de Estudiantes y Racing copan la ciudad y le ponen color, cánticos y pasión a la previa del duelo decisivo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Desde las primeras horas del día, micros, autos y caravanas comenzaron a arribar a la provincia. Las zonas céntricas, plazas y bares se transformaron en puntos de encuentro donde los simpatizantes despliegan banderas, bombos y camisetas. El clima es festivo, con familias, grupos de amigos y peñas que viajan con la ilusión intacta de ver a su equipo campeón.

A medida que se acerca la hora del partido, la expectativa se multiplica. El Estadio Único Madre de Ciudades espera por un marco imponente y Santiago del Estero vuelve a demostrar que está a la altura de los grandes eventos. La final todavía no se jugó, pero en las tribunas y en las calles, los hinchas ya empezaron a jugarla.

