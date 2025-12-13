Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 35º
X
Somos Deporte

En fotos, así se vive la previa de la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero entre Racing y Estudiantes

A horas de la final en el Madre de Ciudades, los hinchas de ambos equipos disfrutan de una intensa jornada

Hoy 18:33

Mucho antes del pitazo inicial, la final ya se vive en las calles de Santiago del Estero. Los hinchas de Estudiantes y Racing copan la ciudad y le ponen color, cánticos y pasión a la previa del duelo decisivo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Desde las primeras horas del día, micros, autos y caravanas comenzaron a arribar a la provincia. Las zonas céntricas, plazas y bares se transformaron en puntos de encuentro donde los simpatizantes despliegan banderas, bombos y camisetas. El clima es festivo, con familias, grupos de amigos y peñas que viajan con la ilusión intacta de ver a su equipo campeón.

A medida que se acerca la hora del partido, la expectativa se multiplica. El Estadio Único Madre de Ciudades espera por un marco imponente y Santiago del Estero vuelve a demostrar que está a la altura de los grandes eventos. La final todavía no se jugó, pero en las tribunas y en las calles, los hinchas ya empezaron a jugarla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA GALERÍA DE FOTOS

TEMAS Racing Club Club Estudiantes de La Plata Estadio Único Madre de Ciudades

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  4. 4. Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000
  5. 5. Monte Quemado: atropelló a dos gendarmes y huyó a Chaco porque llevaba casi 100 kilos de cocaína
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT