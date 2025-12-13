Israel confirmó la muerte de uno de los jefes militares más poderosos de Hamas

El militar era considerado uno de los principales ideólogos del ataque del 7 de octubre de 2023.
Israel confirmó la muerte de Raad Saad, uno de los principales jefes militares de Hamas y señalado como uno de los responsables del ataque del 7 de octubre de 2023, en un bombardeo aéreo realizado este sábado en la Franja de Gaza. La operación fue ejecutada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mediante un dron, que impactó contra un vehículo que circulaba por la carretera de Rashid, en el suroeste de la ciudad de Gaza, una zona bajo control del grupo islamista.
De acuerdo con fuentes locales, el ataque dejó al menos cuatro muertos y más de veinte heridos, que fueron trasladados a distintos centros de salud, entre ellos el hospital Shifa. Hamas, si bien no confirmó oficialmente la muerte de Saad, denunció que el blanco del bombardeo fue un vehículo civil y calificó la acción como una “grave violación del alto el fuego” vigente desde el 10 de octubre.
Desde Israel, en cambio, indicaron que el operativo fue una respuesta directa a la detonación de un artefacto explosivo ocurrida horas antes en el sur de Gaza, que provocó heridas leves a dos soldados reservistas israelíes. En un comunicado, las FDI aseguraron que en las últimas semanas detectaron reiterados intentos de Hamas de atacar a sus tropas, lo que, según remarcaron, representa un incumplimiento del acuerdo de cese al fuego.
Raad Saad ocupaba un lugar central dentro de la estructura militar de Hamas. Estaba al frente del Cuartel General de Producción de Armas del grupo y era considerado el segundo en la línea de mando, detrás de Izz al-Din Haddad. A lo largo de los años, desempeñó un rol clave en el desarrollo de capacidades militares, incluida la creación de la Brigada de Gaza y el impulso de su fuerza naval. Además, mantenía vínculos estrechos con históricos líderes del movimiento, como Ahmed Yassin, Mohammed Deif y Marwan Issa, todos abatidos en operativos israelíes anteriores.
Las autoridades israelíes lo señalan como uno de los principales ideólogos del plan conocido como “Muros de Jericó”, que sirvió de base para el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas en territorio israelí. Ese plan contemplaba una incursión masiva en Israel y el intento de neutralizar a la División Gaza del ejército. Saad también habría tenido participación en la conformación de la fuerza de élite Nukhba, que encabezó la ofensiva de ese día.
En una declaración conjunta, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que Saad continuó involucrado en la reconstrucción del aparato militar de Hamas durante el alto el fuego, supervisando la producción de armamento y la planificación de nuevos ataques. “En lugar de avanzar hacia el desarme, trabajaba activamente para rearmar a la organización”, sostuvieron.
Por su parte, Hamas acusó a Israel de intentar debilitar el alto el fuego mediante una escalada deliberada y reclamó la intervención de los mediadores internacionales para frenar lo que describió como ataques reiterados.
La muerte de Saad se produjo tras varios intentos fallidos por parte de Israel para eliminarlo durante la guerra. El antecedente más reciente se registró en junio de 2024, y meses antes había logrado escapar de un operativo militar israelí en el hospital Shifa. Su historial incluye detenciones tanto por parte de Israel como de la Autoridad Palestina en la década de 1990, debido a su vinculación con Hamas.