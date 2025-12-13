Ingresar
El mensaje del gobernador Elías Suárez antes de la final: “Somos un pueblo hospitalario y apasionado”

El gobernador se refirió a la final que jugarán Racing y Estudiantes este sábado en el Madre de Ciudades.

Hoy 18:56
estadio madre de ciudades

En la antesala de una nueva final de fútbol que vuelve a poner a Santiago del Estero en el centro de la escena nacional, el gobernador Elías Suárez compartió un mensaje cargado de identidad, orgullo y sentido de pertenencia, destacando el rol de la provincia como anfitriona de grandes eventos deportivos.

“Los santiagueños estamos orgullosos de ser una vez más anfitriones y protagonistas en el deporte”, expresó el mandatario, al tiempo que subrayó la llegada de miles de argentinos que visitan la provincia para vivir una jornada histórica, marcada por la pasión del fútbol y el clima festivo que se respira en cada rincón de la ciudad.

En su mensaje, Suárez puso en valor el perfil hospitalario del pueblo santiagueño y su vínculo profundo con el deporte: “Somos un pueblo hospitalario y apasionado”, afirmó, resaltando una tradición que se renueva cada vez que Santiago del Estero abre sus puertas al país.

Finalmente, el gobernador remarcó una definición que trasciende lo deportivo y apunta al futuro: “Nuestra tierra seguirá siendo una tierra de oportunidades”, sostuvo.

