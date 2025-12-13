Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Se le cayó un refuerzo a Güemes: Marcelo Benítez jugará en San Martín de Tucumán

El lateral izquierdo, con pasado en Central Córdoba, no llegó a rubricar vínculo con el Gaucho y la negociación quedó sin efecto antes de formalizarse.

Hoy 18:58

Lo que parecía cerrado dio un giro inesperado. Marcelo Benítez, presentado días atrás como refuerzo de Güemes, finalmente continuará su carrera en San Martín de Tucumán, donde ya entrena a la espera de firmar su contrato.

El lateral izquierdo, con pasado en Central Córdoba, no llegó a rubricar vínculo con el Gaucho y la negociación quedó sin efecto antes de formalizarse. De esta manera, su llegada al elenco azulgrana santiagueño quedó descartada, pese a que había sido anunciado como incorporación.

En las últimas horas, Benítez se sumó a los entrenamientos de San Martín de Tucumán, club con el que ya tiene un acuerdo de palabra. Si no surge ningún inconveniente, su incorporación se cerrará oficialmente en las próximas horas y se convertirá en nuevo refuerzo del conjunto tucumano.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  4. 4. Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000
  5. 5. Monte Quemado: atropelló a dos gendarmes y huyó a Chaco porque llevaba casi 100 kilos de cocaína
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT