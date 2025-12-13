Se le cayó un refuerzo a Güemes: Marcelo Benítez jugará en San Martín de Tucumán

El lateral izquierdo, con pasado en Central Córdoba, no llegó a rubricar vínculo con el Gaucho y la negociación quedó sin efecto antes de formalizarse.

Lo que parecía cerrado dio un giro inesperado. Marcelo Benítez, presentado días atrás como refuerzo de Güemes, finalmente continuará su carrera en San Martín de Tucumán, donde ya entrena a la espera de firmar su contrato.

En las últimas horas, Benítez se sumó a los entrenamientos de San Martín de Tucumán, club con el que ya tiene un acuerdo de palabra. Si no surge ningún inconveniente, su incorporación se cerrará oficialmente en las próximas horas y se convertirá en nuevo refuerzo del conjunto tucumano.