Buscan hogar para estos hermosos gatitos en adopción

Un grupo de gatitos se encuentra en adopción responsable y busca una familia que les brinde cuidado y cariño.

Hoy 19:20

Los pequeños gatitos de las fotos ya comen solitos y hacen sus necesidades en sus piedras, por lo que están listos para integrarse a un nuevo hogar.

Desde la organización del ofrecimiento remarcan la importancia de una adopción consciente, que garantice el bienestar y la protección de los animales.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al 3855046903 para obtener más información y coordinar el encuentro.