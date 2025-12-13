Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 35º
X
Mascotas

Buscan hogar para estos hermosos gatitos en adopción

Un grupo de gatitos se encuentra en adopción responsable y busca una familia que les brinde cuidado y cariño.

Hoy 19:20
gatitos en adopción

Los pequeños gatitos de las fotos ya comen solitos y hacen sus necesidades en sus piedras, por lo que están listos para integrarse a un nuevo hogar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización del ofrecimiento remarcan la importancia de una adopción consciente, que garantice el bienestar y la protección de los animales.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al 3855046903 para obtener más información y coordinar el encuentro.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  4. 4. Buscan a solitario delincuente que arrebató una mochila con U$S 80.000
  5. 5. Monte Quemado: atropelló a dos gendarmes y huyó a Chaco porque llevaba casi 100 kilos de cocaína
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT