Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 37º
X
Espectaculos

Martín Fierro Canales de Streaming 2025: nominados, horario, ceremonia, alfombra roja y dónde ver en vivo

Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los premios que distinguen a lo mejor del streaming argentino, con transmisión en vivo y más de 30 ternas.

Hoy 12:31

Este domingo 14 de diciembre se celebrará la primera edición de los Martín Fierro de los Canales de Streaming, una nueva apuesta de APTRA para reconocer a las figuras, programas y producciones más destacadas del entretenimiento digital argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contará con 32 ternas que premiarán a streamers, conductores, productores, periodistas y creadores de contenido que marcaron el año en plataformas digitales.

La previa comenzará a las 18.30, con la conducción del Pollo Álvarez, mientras que desde las 19.30 se desarrollará la alfombra roja, a cargo de Marti Benza, Nacho Elizalde, Sofi Gonet, Luli González y Tefi Russo, quienes recibirán a los nominados e invitados especiales.

La entrega de premios será conducida por Paula Chaves y Damián Betular y podrá verse en vivo a través del canal de OLGA en YouTube, además de la transmisión televisiva por Telefe.

Los nominados:

CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Nati Jota - OLGA

2. Malena Pichot - Futurock

3. Paula Chaves - OLGA

4. Vicky Garabal - Luzu

5. La Tora - luzu y TLF Streams

6. Sofi Martinez - TLF Streams

CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Luquita Rodríguez - Vorterix

2. Tomás Rebord - Blender

3. Migue Granados - OLGA

4. Nicolás Occhiato - Luzu

5. Ángel de Brito - Bondi

6. Pedro Rosemblat - Gelatina

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa 

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

VOZ PERIODÍSTICA

1. Iván Schargrodsky - Cenital

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

1. Malena Guinzburg - Vorterix 

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender 

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu 

5. Martín Garabal - Luzu

6. Rober Galati - Vorterix

7. ⁠leo Greco - canal 22

ENTREVISTADOR

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank

5. Andrés Duka - Carnaval 

6. Mili Hadad - Infobae

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. ⁠Diego Díaz - picado TV

COLUMNISTA

1. Paulo Kablan - OLGA 

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina

TALENTO REVELACIÓN

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

DUPLA DEL AÑO

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

STREAMER

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

MAGAZINE

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

INTERÉS GENERAL

1. NDN - Luzu

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

SEMANAL

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA 

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. ⁠Negocios son negocios - Mundo dinero

7. ⁠Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. ⁠Ahora en Jaque - Ahora Play

HUMORÍSTICO

1. SQV - OLGA

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

MÁS BORDER DEL STREAMING

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita

3. ⁠El fin del mundo - Olga

PROGRAMA REVELACIÓN

1. Tapados de Laburo - OLGA

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. ⁠Maxi mediodia - Ahora Play

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

1. Gracias Mercedes - OLGA

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA 

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

TRANSMISIÓN ESPECIAL

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet

INFORMATIVO

1. Segurola y Habana - Futurock

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. ⁠Divino Tesoro - Murad

POLÍTICO

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina

DEPORTIVO

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

MUSICAL

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

DE ACTUALIDAD

1. Ángel responde - Bondi

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

1. La Cruda - OLGA

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

STREAM REACT

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

PROGRAMA FEDERAL

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba) 

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario) 

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO

1 OLGA

2 Luzu

3 Gelatina

4 Blender

5 Vorterix

6 Bondi

MEJOR COMUNIDAD DEL PÚBLICO

Todos los canales nominados invitan a votar a la gente.

CLIP DEL AÑO

Cada canal manda su clip nominado.

TEMAS Premios Martín Fierro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda
  2. 2. El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C
  3. 3. Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia
  4. 4. Golpes, amenazas y quemaduras: el calvario de una joven docente que denunció a su pareja, un policía
  5. 5. Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT