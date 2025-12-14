La FIFA anunció la fecha de la entrega de los premios The Best: ¿qué argentinos competirán además de Messi?

La Pulga es parte de una particular categoría que tiene a varios integrantes de la Albiceleste.

Hoy 14:00

La FIFA anunció que los ganadores y ganadoras de las distintas categorías de los premios The Best se conocerán el 16 de diciembre, durante una gala especial que se realizará en Doha, Qatar, y será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del organismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Selección argentina tendrá representación destacada. Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado a Mejor Arquero, mientras que Lionel Messi integra la lista de candidatos al Once Ideal en el segmento de delanteros. Junto al capitán también aparecen otros campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos en carrera por un lugar en la formación ideal de la temporada.

Además, la pasión albiceleste dice presente fuera del campo de juego. Alejo Ciganotto, hincha de Racing, fue nominado al Premio The Best a la Afición, por su gesto de caminar desde la Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a la Academia en la semifinal de la Copa Libertadores. Compite con el histórico Manolo el del Bombo y con los seguidores del club iraquí Zakho.

Cómo será la gala de los The Best

La ceremonia se desarrollará en la víspera del partido de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, que se jugará en el Estadio Áhmad bin Ali. Antes de la gala, la FIFA irá revelando mediante videos los premios a Mejor Hinchada, Mejor Arquero, Mejor Gol y Fair Play.

Según informó la entidad, se registraron más de 16 millones de votos de fanáticos en todo el mundo. La elección final combina en partes iguales los votos de hinchas, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y periodistas especializados.

Los principales nominados

En el Premio The Best al Arquero, Dibu Martínez —ganador en 2022 y 2024— competirá con figuras como Thibaut Courtois, Alisson Becker, Manuel Neuer, David Raya, Wojciech Szczęsny y Gianluigi Donnarumma.

La categoría Jugador de la FIFA presenta una disputa de alto nivel. El favorito es Ousmane Dembélé (PSG), actual Balón de Oro, aunque también aparecen nombres como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Achraf Hakimi (PSG).

En Mejor Entrenador, los candidatos incluyen a Hansi Flick, Luis Enrique, Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez.

La gala reunirá a unos 800 invitados, entre ellos autoridades de la FIFA, leyendas del fútbol y representantes de federaciones de todo el mundo, en una noche que volverá a tener a la Argentina como protagonista en el escenario global.