Se va el Hiper Libertad de Santiago del Estero: qué pasará con el histórico super de la Autopista

Habrá cambios en la histórica sucursal santiagueña que estuvo por 30 años en la Provincia.

Hoy 16:35

El histórico híper Libertad, ubicado sobre la autopista Juan Domingo Perón en la capital santiagueña, tendrá un cambio clave: ya no operará más bajo la marca Libertad en su formato actual, tras un acuerdo con la cadena La Anónima.

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La novedad generó confusión entre los santiagueños, ya que muchos interpretaron que “cierra el Hiper”. Sin embargo, lo que ocurrirá es un cambio de operador y de marca, no el cierre del supermercado.

A partir de este acuerdo, La Anónima adquirió parte del fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad, lo que incluye la sucursal local y otras 11 tiendas en el país, además de un centro de distribución.

El supermercado dejará de ser Libertad y pasará a ser operado por La Anónima.

La empresa se hará cargo del negocio de venta de alimentos y productos de consumo.

Los empleados serán absorbidos, garantizando la continuidad laboral.

En cambio, el sector inmobiliario del complejo —que incluye cine, locales comerciales, espacios gastronómicos y otros servicios— seguirá en manos de Grupo Libertad.

Para los clientes, el cambio será progresivo. Según informaron, la transición se realizará en los próximos meses y no se verá interrumpida la atención al público.

Esto implica que el lugar seguirá funcionando como supermercado, aunque con otra marca, otra operatoria y posiblemente nuevos productos y estrategias comerciales.

La operación forma parte del plan de expansión de La Anónima, una empresa con fuerte presencia en el interior del país, que busca consolidarse a nivel nacional con más de 170 sucursales.

En Santiago del Estero, el movimiento se da en un contexto donde el consumo en supermercados muestra variaciones. Según datos del Indec, las ventas crecieron en términos nominales, aunque con una leve caída real frente a la inflación.

Más allá de la continuidad del servicio, el cambio marca el fin de una etapa para una marca histórica en la provincia. El “Hiper”, como lo conocen los santiagueños, dejará de existir como tal, dando paso a una nueva identidad comercial en uno de los puntos de consumo más importantes de la ciudad.