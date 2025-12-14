Crisis en San Lorenzo: Moretti llamó a reunión de comisión directiva y reina la incertidumbre

El presidente del Ciclón fijó el cónclave para el martes 16 de diciembre a las 11, en un lugar aún por confirmar.

Hoy 14:06

San Lorenzo iniciará una semana clave para su futuro institucional. Marcelo Moretti, presidente del club, convocó finalmente a la reunión de Comisión Directiva, que se realizará este martes 16 de diciembre a las 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El lugar del cónclave aún no fue informado y será comunicado este lunes, con apenas 24 horas de antelación, según indicó el propio Moretti “a los fines de garantizar las medidas de seguridad”, solicitando además reserva expresa a los convocados.

La convocatoria llega días después de la intimación de la Comisión Fiscalizadora y de la citación judicial al mandatario por incumplir el plazo de 15 días para reunir a la CD. Moretti, investigado por presunta corrupción y acusado de recibir coimas para fichar a un juvenil, había regresado a sus funciones en octubre tras un fallo de la Cámara Civil, que consideró irregular la supuesta acefalía y ordenó retrotraer el proceso hasta una reunión legítima conforme al Estatuto.

Según el mail enviado a los directivos, el orden del día incluirá la situación judicial de la resolución de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil, el análisis de posibles renuncias que podrían volver a dejar al club en acefalía, y los pedidos de licencia del secretario y el tesorero. Actualmente, San Lorenzo no cuenta con firmas para el manejo cotidiano.

Otro punto central será el pedido de quiebra iniciado por el fondo suizo AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, vinculado a una deuda por Adolfo Gaich. Además, se evaluará el llamado a Asamblea para tratar la memoria y balance 2023 y 2024.

La última aparición pública de Moretti fue en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, durante los sorteos de la Liga Profesional 2026 y la Copa Argentina 2026. Ahora, el presidente busca regularizar el funcionamiento institucional del Ciclón. “La presente se convoca por expreso pedido de la Justicia”, afirmó en la comunicación enviada a la dirigencia.