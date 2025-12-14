Australia: una adolescente murió al caer de un acantilado mientras intentaba sacarse una foto

La adolescente, de 17 años, murió al sufrir gravísimas heridas en la cabeza cuando cayó desde un acantilado de unos 30 metros de altura mientras intentaba tomarse una fotografía.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en Moffat Beach, en el estado de Queensland. La Policía recibió el alerta y pese al rápido arribo de los servicios de emergencia, nada pudieron hacer para salvarle la vida.

El detective Peter Hocken, de la Policía de Queensland, explicó que la joven resbaló y cayó sobre las rocas ubicadas al pie del acantilado. Según detalló, la víctima se encontraba junto a un grupo de amigas que se había trepado a una baranda para observar el atardecer y tomarse fotos. Cuando intentaban regresar al terraplén, la adolescente perdió el equilibrio y se precipitó al vacío.

Testigos del hecho y personal médico que se encontraba fuera de servicio en la zona intentaron asistirla de inmediato, pero las lesiones resultaron fatales.

Las tareas de rescate se vieron seriamente dificultadas por el terreno rocoso e inestable. Bomberos tuvieron inconvenientes para acceder al lugar e incluso algunos rescatistas sufrieron resbalones. Además, una mujer que intentó colaborar en la asistencia sufrió heridas leves.

Hocken indicó también que el grupo había ingresado al sector por un sendero no habilitado, para llegar a un mirador que contaba con una barrera de seguridad no permanente.

El caso será remitido al forense, quien evaluará si la señalización y las advertencias del lugar eran adecuadas o si será necesario reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes.