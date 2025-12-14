Mendoza: furgoneta volcada dejó 14 heridos y un menor en estado crítico

El hecho tuvo lugar en la ruta 40, en la zona de San Rafael. El niño sufrió fracturas múltiples

Hoy 18:23

Una furgoneta que trasladaba a integrantes de un grupo religioso volcó sobre la ruta 40, en Mendoza. Hay 14 heridos y un nene de 12 años en grave estado.

El chico viajaba con su mamá y sufrió diversas fracturas. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde lo intervinieron varias veces.

Sucedió durante la madrugada, a la altura de San Rafael. En la furgoneta viajaba un grupo religioso que había salido desde la provincia de Buenos Aires rumbo a un retiro espiritual en Mendoza.

Según los primeros datos, el conductor —que también resultó herido— habría perdido el control por el mal clima. La furgoneta volcó y terminó fuera de la ruta.

De acuerdo con las autoridades locales, el conductor quedó detenido mientras se analiza el grado de responsabilidad que tuvo en el accidente.

En total iban 14 personas. Además del menor que está internado en grave estado, cuatro personas sufrieron heridas graves y están bajo observación, en distintos hospitales de la zona.

En la comunidad religiosa expresaron su conmoción, agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia y pidieron cadenas de oración por los heridos.

Mientras tanto, la Policía y la Justicia están investigando qué fue lo que provocó el vuelco y pidieron peritajes para conocer el estado mecánico de la furgoneta.