Catamarca: una fuerte tormenta causó destrozos y obligó a suspender un festival

Una intensa tormenta con lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento provocó serios destrozos este domingo durante la siesta en la ciudad de Catamarca, lo que derivó en la suspensión de la Feria del Patio.

Hoy 18:39

El temporal impactó de lleno en el lugar del evento y ocasionó la caída de carpas, importantes daños en puestos de feriantes y afectaciones en las estructuras montadas, incluido el escenario El Patio. Según relataron trabajadores y expositores, el viento levantó lonas, derribó estructuras de madera y generó momentos de tensión entre los presentes.

En las imágenes registradas tras la tormenta se pueden observar carpas colapsadas, elementos de los stands esparcidos por el predio y materiales dañados por el agua y el granizo.

La situación generó un fuerte malestar entre los feriantes, no solo por los daños materiales sufridos en sus puestos, sino también por la pérdida de mercadería, afectada por las intensas precipitaciones y el viento.

Ante este escenario, desde la organización del evento se informó de manera oficial la suspensión de la feria, priorizando la seguridad del público y de los trabajadores. Además, indicaron que se analiza una posible reprogramación del festival en una nueva fecha, la cual será comunicada oportunamente.