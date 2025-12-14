Catamarca: una fuerte tormenta causó destrozos y obligó a suspender un festival

Una intensa tormenta con lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento provocó serios destrozos este domingo durante la siesta en la ciudad de Catamarca, lo que derivó en la suspensión de la Feria del Patio.
El temporal impactó de lleno en el lugar del evento y ocasionó la caída de carpas, importantes daños en puestos de feriantes y afectaciones en las estructuras montadas, incluido el escenario El Patio. Según relataron trabajadores y expositores, el viento levantó lonas, derribó estructuras de madera y generó momentos de tensión entre los presentes.
En las imágenes registradas tras la tormenta se pueden observar carpas colapsadas, elementos de los stands esparcidos por el predio y materiales dañados por el agua y el granizo.
La situación generó un fuerte malestar entre los feriantes, no solo por los daños materiales sufridos en sus puestos, sino también por la pérdida de mercadería, afectada por las intensas precipitaciones y el viento.
Ante este escenario, desde la organización del evento se informó de manera oficial la suspensión de la feria, priorizando la seguridad del público y de los trabajadores. Además, indicaron que se analiza una posible reprogramación del festival en una nueva fecha, la cual será comunicada oportunamente.