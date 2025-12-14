Al menos 17 muertos en Colombia tras la caída de un micro de egresados

Los chicos celebraban el fin de su etapa del colegio cuando ocurrió el trágico accidente. Entre las víctimas se encuentra el conductor del colectivo.

Hoy 20:18

Un micro con adolescentes que iban de excursión cayó por un precipicio este domingo en Colombia. Producto del trágico accidente hay al menos 17 muertos, entre ellos el conductor, y 20 heridos.

Todo ocurrió esta madrugada, en el departamento de Antioquía. El colectivo había salido de la ciudad de Tolú e iba camino a Medellín, con la idea de ir a una playa para celebrar el fin de su etapa en el colegio.

A bordo del vehículo iban aproximadamente 30 estudiantes del Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores cuando el colectivo cayó a un abismo en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.

De acuerdo a lo que indicó la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Colombia, los heridos tienen entre 16 y 17 años, aunque entre ellos hay también una persona de 27. La entidad gubernamental no informó datos de quiénes murieron en el accidente.

En ese sentido, el Secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, dijo que la cifra de fallecidos no es oficial, porque todavía hay personas desaparecidas.

El funcionario apuntó, además, que el viaje no había sido organizado por la institución educativa y que la rectora de la institución le informó que entre los pasajeros del micro “no iban docentes, al menos autorizados”.