"La inflación está bajando": Milei proyecta que el índice podría acercarse a cero hacia agosto

Tras el dato de inflación mayorista del 1% en febrero, el Presidente sostuvo que la dinámica de los precios muestra una desaceleración y anticipó una mejora en los próximos meses.

Hoy 21:35

Tras la difusión este martes del dato de inflación mayorista, que según el Indec alcanzó el 1% en febrero, el presidente Javier Milei aseguró que la inflación “está bajando” y sostuvo que la dinámica de los precios permite proyectar una desaceleración más marcada en los próximos meses, con la expectativa de que el índice tienda a cero hacia agosto.

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Lo hizo a través de un posteo en la red social X, donde difundió una serie de cálculos basados en la evolución reciente de los precios mayoristas. Según detalló, la inflación mayorista acumulada en los últimos doce meses se ubica en torno del 26% anual, mientras que la medición bimestral anualizada baja al 17% y la de febrero, también anualizada, al 13%.

En ese marco, afirmó que “los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas”, aunque advirtió que el índice de precios al consumidor todavía debe absorber el impacto del ajuste de tarifas y de los desequilibrios monetarios, que —según explicó— suelen demorar más en corregirse.

Qué dijo Milei sobre la inflación

“ARITMÉTICA INFLACIONARIA. A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...”, comenzó el posteo el Presidente.

Al respecto, detalló que la “inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual” y que, “a su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%”.

“Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que “minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”.