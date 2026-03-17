Central Córdoba consiguió un trabajoso y valioso triunfo ante Riestra en el Estadio Único

El Ferro se impuso por 1-0 con gol de Ezequiel Naya para sumar tres puntos de oro en el Torneo Apertura.

Hoy 23:59

Central Córdoba logró una valiosa victoria como local al derrotar por 1-0 a Deportivo Riestra en el Estadio Único Madre de Ciudades, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

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El equipo dirigido por Lucas Pusineri mostró efectividad y terminó festejando gracias a una jugada clave en el cierre del primer tiempo.

El único tanto del partido llegó en el segundo minuto de descuento de la primera parte, cuando Ezequiel Naya protagonizó una gran acción individual, ingresó al área y definió con un potente zurdazo para desatar el festejo del público santiagueño.

El delantero aprovechó una de las pocas situaciones claras de ese período para su equipo y le dio a Central Córdoba tres puntos muy importantes en casa.

Cómo quedaron en la tabla

Con este resultado, el Ferroviario alcanzó los 12 puntos y se ubica en el puesto 11 de la Zona A, buscando meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Por su parte, Deportivo Riestra se mantiene anteúltimo, con seis unidades y todavía sin victorias en el torneo.

Lo que viene

En la próxima fecha, Central Córdoba tendrá un duro desafío cuando visite a Estudiantes de La Plata el lunes 23 de marzo desde las 19:00.

En tanto, Riestra intentará recuperarse cuando reciba a San Lorenzo el miércoles 25 a las 19:00.

De esta manera, Central Córdoba volvió a hacerse fuerte en el Madre de Ciudades y se ilusiona con seguir sumando en el Torneo Apertura 2026.