Unión Santiago se tuvo que conformar con un empate en la ida ante Defensores de La Boca de La Rioja

En el primer duelo por la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, el Tricolor igualó 1 a 1 ante el elenco de La Rioja en el Roberto Molinari. El equipo de Vergara define la serie como visitante.

Hoy 23:00

Unión Santiago no logró hacer pesar la localía y tuvo que conformarse con un empate en uno frente a Defensores de la Boca (La Rioja), en el partido de ida de la Tercera Ronda de la Etapa Clasificatoria del Regional Federal Amateur. El resultado dejó la llave totalmente abierta de cara a la revancha.

El encuentro arrancó con intensidad y a los 6 minutos avisó la visita con un fuerte remate de David Alcaraz, que exigió al arquero Ángel Leal. El partido se tornó friccionado y con poco juego hasta que a los 29’, Fabrizio Zaupa conectó de cabeza un gran centro de Facundo Pérez y marcó un golazo, pegado al palo derecho, para poner en ventaja al Trico.

Cuando Unión parecía tener el control, llegó el golpe inesperado. A los 36 minutos, tras un despeje largo, Román Vildoso ganó de cabeza y la pelota le quedó a Alcaraz, que sacó un remate desde afuera del área. El disparo no parecía peligroso, pero se le escapó a Leal, decretando el 1-1 y sembrando sorpresa en el estadio Roberto Osvaldo Molinari.

El segundo tiempo fue tedioso, con muchas interrupciones y escaso fútbol. Defensores de la Boca apostó a cerrar el partido y cuidar el empate, mientras que Unión Santiago empujó con más ganas que ideas. En los últimos minutos, el arquero Leonardo Gómez fue figura al tapar remates de Zaupa y Maximiliano Sánchez, y el local tuvo la última con un cabezazo del propio Zaupa que se fue apenas desviado.

La revancha se jugaría el domingo 21 de marzo, en horario nocturno, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja, donde se definirá quién avanza a la próxima ronda del Torneo Regional Federal Amateur.