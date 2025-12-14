Goleada de Los Leones ante Pakistán en la Pro League en Santiago del Estero

Los goles de la tarde-noche los anotaron Bautista Capurro x2, Nicolás Della Torre, Tobías Martins y Tomás Domene.

Los Leones cerraron invictos la primera ventana de FIH Pro League 25/26 disputada en Santiago del Estero. Luego del debut ante Países Bajos con empate y el posterior triunfo por 3 a 2, la Selección Argentina masculina volvió a enfrentar a Pakistán en el cuarto y último partido en lo que terminó con una goleada por 5 a 1 para los dirigidos por Lucas Rey. Los goles de la tarde-noche los anotaron Bautista Capurro x2, Nicolás Della Torre, Tobías Martins y Tomás Domene.

Nicolás Della Torre (7´), en el primer córner corto para Los Leones, sacó su arrastrada potente al centro del arco, entre el palo del jugador que defiende y el guante del arquero, para que ninguno de los dos pueda desviar la bocha y así Argentina se ponga 1 a 0 arriba en el marcador. Sobre el cierre del primer cuarto, Joaquín Toscani sacó de la galera y entre varias piernas rivales una asistencia para Bautista Capurro (14´), que abajo del arco simplemente la empujó para estirar la ventaja a 2 a 0 a favor de Argentina.

A los 6´ del segundo cuarto, Bautista Capurro (21´) marcó su doblete en el encuentro y el 3 a 0 para Los Leones: recuperación y habilitación de Santiago "Ito" Tarazona para Maico Casella, que asistió a Capurro y este, nuevamente bien posicionado abajo del arco, la empujó para un nuevo gol argentino.

Ya en el segundo tiempo, Pakistán descontó de la mano de Ashraf Waheed Rana (34´) con una pegada en la cual la bocha salió disparada como un misil al techo del arco, algo imposible de atajar para Tomás Santiago por lo que el conjunto asiático anotó el 1 a 3. Un resultado que duró tan solo tres minutos porque Tobías Martins (37´) aprovechó un rebote del arquero rival, tras un revés de Tomás Domene, y con una pegada de revés potente anotó el 4 a 1 para Argentina. Dos minutos después el cuarto gol argentino, Tomi Domene (39´) sacó a relucir su especialidad en los córners cortos y metió una arrastrada sensacional para el 5 a 1.

En el cuarto y último cuarto, Los Leones siguieron manejando la bocha pero no atacaron con tanta claridad como en los primeros cuartos del encuentro. El resultado no se movió con respecto al del final del tercer cuarto y Los Leones finalmente golearon 5 a 1 a Pakistán, con goles de Bautista Capurro x2, Nicolás Della Torre, Tobías Martins y Tomás Domene.

Formación Argentina: Tomás Santiago, Tadeo Marcucci, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Thomas Habif, Matías Rey, Ignacio Ibarra, Joaquín Toscani, Lucio Méndez Pin, Tomás Domene y Santiago Tarazona. Suplentes: Nehuén Hernando, Juan Ignacio Catan, Tobías Martins, Agustín Bonanno, Maico Casella, Bautista Capurro y Lucas Martínez. DT: Lucas Rey.