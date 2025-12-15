Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este lunes, tras la victoria de Juan Antonio Kast en las elecciones de Chile.

El licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario político regional tras la victoria de Juan Antonio Kast en las elecciones de Chile y afirmó que se observa una tendencia común en los países cercanos al océano Pacífico. Así lo expresó en su columna de este lunes en Radio Panorama.

“Todas las regiones cercanas al Pacífico están girando a la derecha. Primero fue Bolivia, después Perú, Ecuador, Paraguay y ahora Chile. Hay un cambio en algunos sectores de toda esta zona del mundo”, señaló el analista, al referirse a los recientes procesos electorales en la región.

En relación con la situación interna de Argentina, Granados consideró que uno de los principales desafíos del Gobierno será avanzar con la reforma laboral. En ese sentido, afirmó que “Sturzenegger es inflexibles”, y lo diferenció del ministro de Economía Luis Caputo al señalar que “Caputo es más cauto”, y recordó que intentos similares fracasaron durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. “Es difícil que salga antes de fin de año, pero lo van a intentar”, advirtió.

Asimismo, indicó que, más allá de algunos ajustes, le resulta complejo imaginar una aprobación rápida de estas reformas, aunque interpretó que el Ejecutivo busca avanzar con celeridad. “Parece que quieren hacer todo rápido antes de que se diluya el golpe de efecto”, explicó.

Por último, Granados se refirió a la apertura de importaciones, al señalar que el ingreso de productos del exterior comenzó a incrementarse de manera sostenida. Si bien aclaró que los niveles aún están lejos de los de otros países, sostuvo que para Argentina el aumento resulta significativo debido al prolongado período de protección comercial. “Dicen que por cada punto del PBI que crece, las importaciones tienen que crecer tres puntos. Antes teníamos niveles muy bajos y ahora la preocupación pasa por la velocidad. La idea es ir de a poco”, concluyó.