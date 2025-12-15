George Clooney deja atrás los papeles románticos y ya no hará escenas de besos en el cine

El actor aseguró que, tras cumplir 60 años y conversarlo con su esposa Amal Clooney, decidió no seguir interpretando papeles románticos y dar paso a nuevas generaciones en Hollywood.

Hoy 08:32

El actor George Clooney confirmó que ya no participará en escenas románticas ni de besos en sus películas, una decisión que, según explicó, tomó luego de reflexionar sobre su edad y dialogarlo con su esposa, Amal Clooney.

En una entrevista con el Daily Mail, Clooney señaló que optó por seguir un camino similar al que transitó Paul Newman en la etapa madura de su carrera. “Cuando cumplí 60, tuve una conversación con mi esposa”, relató el actor, al explicar que, aunque se mantiene activo y en buen estado físico, entiende que el paso del tiempo impone límites naturales.

A los 63 años, Clooney sostuvo que no tiene intención de competir con actores más jóvenes en roles protagónicos de corte romántico. “No estoy tratando de competir con galanes de 25 años. Ese no es mi trabajo”, afirmó, y confirmó que ya no aceptará películas centradas en el romance.

La decisión marca un cambio en la trayectoria de Clooney, quien durante décadas fue uno de los principales referentes del cine romántico de Hollywood. Entre sus trabajos más destacados en ese género se encuentran Un día inolvidable, Un romance muy peligroso, Amor sin escalas y Pasaje al paraíso, junto a figuras como Michelle Pfeiffer, Jennifer Lopez, Vera Farmiga y Julia Roberts.

El actor ya había anticipado este giro en marzo, durante una entrevista con el programa 60 Minutes, donde señaló su intención de dar espacio a una nueva generación de protagonistas masculinos en la industria cinematográfica.

En ese contexto, Clooney también recordó una anécdota de los inicios de su carrera, cuando un director cuestionó su forma de besar en una escena. El episodio, contado en una entrevista de 2022 con The New York Times, fue mencionado de manera distendida y como parte de su largo recorrido en la industria.

Con esta decisión, Clooney redefine su perfil actoral de cara a los próximos años, enfocándose en otro tipo de proyectos y dejando atrás el rol de galán romántico que marcó buena parte de su carrera.