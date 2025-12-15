Se define el futuro de Soledad Castelli: su defensa pedirá la excarcelación

En el marco de la causa por una estafa de $120 millones, la Justicia resolverá hoy el futuro procesal de la contadora Castelli, detenida por librar cheques sin fondos.

La defensa de la contadora Soledad Castelli, acusada de perpetrar una estafa superior a los $ 120 millones, solicitará la excarcelación de la profesional por lo que será la Justicia de Control y Garantías la encargada de definir su futuro.

"Estafa, libramiento de cheques sin fondo y amenazas en concurso real de delitos en perjuicio de Carlos Rubén Silva", son los cargos enrostrados por la fiscal Luciana Jacobo quien está a cargo de la investigación.

Según el proceso, Castelli habría solicitado dinero a Silva y los garantizó con cheques. Al presentarse a su cobro, el denunciante habría sido informado que carecían de fondos.

En el debate que viene, el lunes desde las 10 ante el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, la defensa bregaría por la libertad de Castelli, al indicar que no hubo delito y que la causa representa todo un rompecabezas aún indescifrable con otras personas libres.

En efecto, habría más denuncias sobre el mismo tenor. En una, la propia Castelli sería la denunciante, quien accionó en contra de Ramiro Petros (sumó otra denuncia), endilgándole maniobras defraudatorias también con órdenes bancarias carentes de fondo.