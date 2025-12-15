Semana clave en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y debatir la reforma laboral

Este lunes comenzarán formalmente las reuniones tras la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Esta semana iniciará formalmente el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso tras la apertura del período de sesiones extraordinarias el pasado 10 de diciembre. El Gobierno apunta a su aprobación antes de fin de año mediante una activa agenda legislativa que arrancará hoy en la Cámara de Diputados.

El debate se iniciará en comisiones. Este lunes a las 16 horas en la Sala 2 del Anexo "A" se constituirá la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado. Una hora más tarde, a las 17 horas, se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Estos espacios son estratégicos para el Ejecutivo, ya que en ellos buscarán obtener la media sanción para el Presupuesto, paso previo para su aprobación definitiva en el Senado.

Benegas Lynch llevará adelante el dictamen del proyecto presupuestario y, en un plenario conjunto con Legislación Penal, permitirá también analizar la iniciativa de Inocencia Fiscal, que propone cambios significativos en el Régimen Penal Tributario, procedimiento tributario y Código Civil y Comercial.

Según el cronograma definido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el martes 16 a las 10 horas se reunirá Legislación Penal, y al mediodía Presupuesto y Hacienda, buscando aprobar los dictámenes de mayoría tanto del Presupuesto 2026 como del Compromiso Fiscal. Además, a las 15 horas se realizará un plenario de ambas comisiones para firmar la propuesta de Inocencia Fiscal.

En cuanto a composición, el oficialismo dispone de 20 de los 49 integrantes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de 12 de los 35 diputados en Legislación Penal. Con apoyo de bloques aliados, el Gobierno confía en repetir el triunfo de noviembre pasado y obtener el dictamen mayoritario para el Presupuesto.

Previo al inicio de sesiones extraordinarias, funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al jefe de Gabinete Manuel Adorni y al ministro del Interior Diego Santilli, mantuvieron reuniones con la mayoría de gobernadores. Las provincias manifestaron demandas por fondos para obras públicas, pago de deudas previsionales y autorizaciones para endeudamiento. No obstante, persisten negociaciones sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos entre la Nación y las provincias.