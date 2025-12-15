Ingresar
En una jornada clave asumen las nuevas autoridades de la Universidad Nacional

Este lunes asumen el rector Hugo Marcelino Ledesma, la vicerrectora María Fernanda Mellano y las nuevas conducciones de las cuatro facultades.

Hoy 09:03

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) vivirá este lunes una jornada institucional clave con la asunción de sus nuevas autoridades, en el marco de un acto solemne que tendrá lugar en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria. En esa instancia se formalizará la asunción del rector, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, y de la vicerrectora, Dra. María Fernanda Mellano, junto a los consejeros superiores, quienes estarán al frente del gobierno universitario durante los próximos cuatro años.

La ceremonia representa la concreción del proceso democrático llevado adelante por la comunidad universitaria, luego de las elecciones realizadas el pasado 5 de noviembre, en las que participaron los distintos claustros —docentes, no docentes, estudiantes y egresados—, reafirmando el compromiso con la educación pública y la vida institucional de la casa de estudios.

Cronograma de asunciones por facultad

Las actividades comenzaron desde las primeras horas de la mañana con los actos de asunción en las cuatro unidades académicas. En cada ceremonia, además de las nuevas autoridades decanales, prestan juramento los consejeros directivos electos, quienes integrarán los órganos de cogobierno de cada facultad.

  • 08:30 | Facultad de Agronomía y Agroindustrias: asumen la Dra. Eve Liz Coronel como decana y la Dra. Silvia del Carmen Rodríguez como vicedecana.
  • 09:30 | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías: asumen el Ing. Héctor Rubén Paz como decano y el Ing. José Luis Gulotta como vicedecano.
  • 10:30 | Facultad de Ciencias Forestales: asumen la Dra. Amelia Nancy Giannuzzo como decana y el Dr. Miguel Ángel Sarmiento como vicedecano.
  • 11:30 | Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud: asumen la Lic. Sandra Elizabeth Moreira como decana y la CPN Carla Cristina Ferreyra como vicedecana.
  • 12:30 | Acto central: asunción del rector, la vicerrectora y los consejeros superiores.

De este modo, la UNSE inicia una nueva etapa de gestión, con autoridades surgidas del consenso democrático y con el desafío de conducir la institución en los próximos años.

