Municipios santiagueños participarán de un taller sobre Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública

La capacitación se desarrollará entre el 15 y el 19 de diciembre y estará orientada a la toma de decisiones municipales y al trabajo legislativo, con aval académico de universidades nacionales e internacionales.

Hoy 09:15

Entre el 15 y el 19 de diciembre, distintos municipios de la provincia participarán del Taller Introductorio “Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Municipales: Herramientas y Aplicaciones”, una propuesta formativa organizada por la Asociación Civil Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero (ACCYTPCSDE).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa está dirigida a personal municipal y a integrantes de los Honorable Concejos Deliberantes (HCD), y aborda el uso de la inteligencia artificial (IA) en la función pública, con eje en la gestión municipal y legislativa. El programa contempla, además, el análisis de marcos de gobernanza, desafíos éticos y transparencia algorítmica, aspectos centrales en la incorporación de nuevas tecnologías al Estado.

El taller cuenta con el aval académico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad de País Innova (México), la Universidad Privada Boliviana (Bolivia), la Fundación Space Kids y la Fundación Marcelino Muñoz.

Al respecto, el presidente de la asociación organizadora, Lic. Aníbal Albornoz, señaló que la IA se ha convertido en una herramienta clave dentro de las infraestructuras digitales modernas. “Las infraestructuras digitales, como soporte de un modelo productivo y competitivo en evolución constante, han encontrado en la inteligencia artificial una tecnología que facilita la transformación y propone soluciones avanzadas anteriormente impensables. El desafío es aún mayor para las administraciones públicas, que deben acelerar su proceso de transformación digital para responder a la demanda de más y mejores servicios por parte de la ciudadanía”, expresó.

La jornada contará con la participación de especialistas de trayectoria internacional, entre ellos el Dr. Chris Meniw, abogado (UBA), parlamentario mundial de la educación, CEO de Space Kids Foundation, reconocido como uno de los principales disertantes en tecnología de América Latina y responsable del proyecto ZOE, la primera profesora metahumana de la región. También disertará el Dr. Alexis Ceballos, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Legislativo y Municipal, docente en diversas instituciones académicas y miembro de proyectos vinculados a nuevas economías digitales y arbitraje descentralizado.

Entre los objetivos del taller se destacan la introducción a los conceptos básicos de la inteligencia artificial y su potencial aplicación en el ámbito municipal y legislativo; la presentación de herramientas para optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia del proceso legislativo; y la promoción del intercambio de ideas sobre el uso de la IA para resolver problemáticas específicas de la gestión local.

En cuanto a los contenidos, se abordarán definiciones y tipos de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural; aplicaciones prácticas en el trabajo municipal y del HCD; análisis y visualización de datos para la toma de decisiones; herramientas de IA para la redacción y análisis de ordenanzas; y el uso de chatbots y asistentes virtuales para la atención ciudadana. El taller incluirá, además, la presentación de casos de éxito y la creación de un prototipo de chatbot orientado al servicio al vecino.

De este modo, la propuesta busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales mediante el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial, promoviendo una gestión pública más eficiente, transparente e innovadora.