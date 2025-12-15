Atentado en Australia: uno de los atacantes tenía supuestos vínculos con el ISIS

El terrorista más joven fue investigado por las agencias de seguridad por sus vinculaciones con una célula del Estado Islámico. Su padre, el otro atacante, tenía desde hace una década una licencia para comprar armas.

Hoy 09:26

Los presuntos autores del ataque en la playa de Bondi son un padre e hijo sospechosos de usar armas de fuego obtenidas legalmente para cometer la masacre, según la policía. Además, ahora se ha revelado, que uno de ellos fue investigado en el pasado por supuestos vínculos con el ISIS.

Naveed Akram, de 24 años, fue arrestado en el lugar y trasladado a un hospital de Sídney con heridas críticas. Su padre de 50 años, a quien el Sydney Morning Herald identificó por primera vez como Sajid Akram, fue abatido a tiros por la policía.

La pareja mató a 15 personas, con docenas más heridas en los tiroteos que tuvieron lugar el domingo, durante una reunión para celebrar la primera noche de Janucá.

El hijo era conocido por la policía y las agencias de seguridad de Nueva Gales del Sur, mientras que su padre tenía una licencia de armas de fuego con seis armas registradas a su nombre. Las seis armas de fuego han sido recuperadas, dijo la policía.

Cuatro de estas armas, armas largas que se cree que incluyen un rifle y una escopeta, fueron incautadas en el lugar en Bondi, y también se encontraron otras armas durante una redada policial en una casa en Campsie, en el suroeste de Sídney.

Naveed Akram, que trabajaba como albañil, fue objeto de atención de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (Asio) en octubre de 2019, según el primer ministro, Anthony Albanese. Fue examinado durante seis meses debido a sus presuntas asociaciones con otras personas vinculadas a una célula de Estado Islámico (ISIS).

“(Naveed Akram) fue examinado bajo la premisa de estar asociado con otros y la evaluación fue que no había indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que él participara en actos de violencia”, dijo Albanese.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que los dos hombres habían vivido en otra casa en Bonnyrigg, en el oeste de la ciudad, que también fue allanada el domingo por la noche. Dijo que no había nada “que indicara que alguno de los hombres involucrados en el ataque de ayer estuviera planeando el ataque”, y confirmó que el hombre mayor había tenido una licencia de armas durante una década.

El hombre llegó a Sídney en 1998 con una visa de estudiante.

Lanyon no quiso comentar sobre los informes que afirmaban que se encontró un manifiesto o una bandera negra de Estado Islámico en el automóvil conducido hasta el lugar por los presuntos atacantes.

Las autoridades declararon formalmente el suceso como "incidente terrorista" el domingo, lo que permitió activar poderes especiales para garantizar que no existía "ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Ataque durante una celebración judía

El tiroteo se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país.

En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos policías resultaron heridos. El atacante de 50 años murió tras ser abatido por la policía, mientras que su hijo fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas se encuentra una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.

En medio del tiroteo, un hombre logró desarmar a uno de los atacantes tras forcejear con él, según relataron medios australianos. Identificado como Ahmed al Ahmed, musulmán de 43 años, recibió disparos en el brazo y la mano y permanece hospitalizado tras ser operado. Su intervención fue alabada por responsables políticos dentro y fuera del país, que lo calificaron de "auténtico héroe" por su valentía.

La icónica playa de Bondi ofrecía este lunes una imagen inusual: casi vacía, en silencio y con flores, velas y mensajes de duelo en memoria de las víctimas. Vecinos y visitantes acudieron a rendir homenaje mientras la policía mantenía el perímetro acordonado.

El atentado de Bondi es el tiroteo más mortífero registrado en Australia en casi tres décadas, desde la masacre de Port Arthur en 1996, que marcó un antes y un después en la legislación sobre armas.

También supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en el país, en un contexto de aumento de incidentes antisemitas, según han denunciado organizaciones judías del país desde el ataque de Hamas a Israel hace dos años, y de llamamientos a la cohesión social frente al extremismo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia se convirtió en uno de los principales destinos de los sobrevivientes del Holocausto, al acoger, en términos per cápita, al segundo mayor número de refugiados judíos después del recién creado Estado de Israel.

Según estimaciones de historiadores, al menos 27.000 sobrevivientes llegaron al país hasta 1961.

Bondi es precisamente uno de los barrios de toda Australia donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país -que representa el 0,4% de la población australiana- con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.

Leyes sobre armas

Tras el atentado, las autoridades de Australia acordaron el lunes endurecer las leyes sobre tenencia de armas.

El primer ministro Albanese convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".

La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales.

Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur.

Esa masacre dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.

Pero los tiroteos del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas.