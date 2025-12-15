Ingresar
Buscan a la familia de un gatito encontrado en la vía pública en La Banda

Fue hallado en la intersección de Alem y España. Se encuentra en buen estado y está siendo cuidado en un hogar de tránsito.

Hoy 09:30

Un gatito fue encontrado en la ciudad de La Banda, en la zona de Alem y España, y se encuentra actualmente bajo resguardo mientras se intenta dar con su familia. El animal es de color blanco, tiene el hocico rosado y presenta pintitas marrones en el rostro y en la cola, características que podrían facilitar su identificación.

Quienes lo encontraron creen que se trata de una mascota perdida, ya que es dócil y se deja cuidar. Por el momento, está siendo atendido en un hogar de tránsito, donde recibe alimento y los cuidados necesarios.

Se solicita a la comunidad compartir la información para ayudar a que el gatito pueda reencontrarse con su familia.
Las personas que tengan datos o crean reconocerlo pueden comunicarse al 385 5837612.

