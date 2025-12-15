Detuvieron a una madre y a sus dos hijas por venta de droga cerca de una escuela

El procedimiento de la FPA se llevó a cabo en barrio Quintas de San Jorge, a solo 50 metros de una primaria.

Hoy 09:53

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo en la ciudad de Córdoba que culminó con la detención de tres mujeres mayores de edad, integrantes de una misma familia.

El procedimiento se desarrolló en tres domicilios de barrio Quintas de San Jorge. Dos tuvieron lugar en viviendas ubicadas en la intersección de José Arriola y Arredondo, mientras que el tercero se concretó en Héroes de Vilcapugio esquina José Arredondo. Como resultado, se logró desactivar dos puntos de venta de drogas que funcionaban a apenas 50 metros de una escuela primaria.

Las detenidas son una mujer de 48 años y sus dos hijas, de 25 y 28, quienes actuaban de manera conjunta en la comercialización de estupefacientes. Al momento del ingreso de los agentes, una de ellas intentó darse a la fuga y arrojó sustancias hacia una casa vecina. Explicaron que uno de los domicilios ya había sido allanado con anterioridad en el marco de la misma investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos fueron agredidos con piedras por parte de algunos vecinos, aunque todo fue controlado sin que se registraran heridos.

Se secuestraron 240 dosis de marihuana, 40 dosis de cocaína, dinero en efectivo, dos motocicletas de 110 cc y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de sustancias ilícitas.

Por disposición de la Fiscalía de Tercer Turno, las tres mujeres fueron trasladadas a sede judicial, donde quedaron imputadas por el delito de Comercialización de Estupefacientes Agravada, junto con el material incautado.