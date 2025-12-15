Vogue eligió al Papa León XIV entre los mejores vestidos del año

La prestigiosa revista lo destacó junto a celebridades como Jacob Elordi y Michelle Obama.

Hoy 10:13

El Papa León XIV también figura en la tradicional lista de los “mejor vestidos” del año, elaborada por la revista de moda Vogue.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Pontífice aparece en la galería de las 55 personas mejor vestidas de 2025 junto a actores como Jacob Elordi y Chloë Sevigny, artistas como Tyler the Creator e incluso Michelle Obama.

Papa León XIV

Su perfil, similar al de las otras 54 personas “mejor vestidas”, lo describe como “Conocido por: romper con los gustos humildes de su predecesor, el Papa Francisco, pero conservando su propia sastrería y perpetuando el legado papal de las vestimentas litúrgicas de alta calidad”.

Papa León XIV

“Invitar a leyendas del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett al Vaticano en un esfuerzo por modernizar la imagen de la Iglesia (y, sí, dar rienda suelta a su cinefilia)”, describe la publicación.

Su mejor atuendo de 2025 para Vogue lo mostró en “su primera aparición como Papa, en la logia central de la Basílica de San Pedro, con una capa de satén rojo y una estola rojo vino bordada en oro, combinada con un colgante de cruz con un cordón de seda dorado”.