Córdoba: huían de un control policial y los atraparon con drogas y un arma réplica

El procedimiento terminó con tres detenidos y el secuestro de cocaína y marihuana.

Hoy 10:15

Tres hombres de 27, 23 y 21 años fueron detenidos el sábado por la noche luego de escapar de un control policial preventivo en la ciudad de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento culminó con el secuestro de más de 200 dosis de cocaína, un ladrillo compactado de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 en barrio Sargento Cabral, cuando los sospechosos, que circulaban a bordo de un auto Chevrolet Prisma, eludieron un control instalado en la intersección de avenida Cornelio Saavedra y Ángel Gallardo.

Ante la maniobra, se inició un seguimiento controlado que finalizó en calles Huartes y López Correa, donde finalmente lograron detener la marcha del vehículo.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron alrededor de 200 envoltorios de cocaína, un ladrillo de marihuana, una réplica de arma de fuego tipo pistolón y tres teléfonos celulares. En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar el origen y destino de la droga incautada.