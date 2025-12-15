Macri y una definición premonitoria sobre 2011: “Salvo que Cristina enviude”

El expresidente recordó el escenario electoral previo a 2011 y explicó cómo una frase vinculada a Cristina Fernández de Kirchner terminó siendo decisiva para bajarse de la carrera presidencial. También habló de Boca y Donald Trump.

Hoy 10:18

El expresidente Mauricio Macri reveló detalles desconocidos sobre su decisión de no competir por la presidencia en 2011, recordó anécdotas personales con Donald Trump y cuestionó con dureza la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors durante una entrevista en el programa de streaming Chango.

Macri se refirió al escenario político previo a los comicios de 2011 y relató una conversación clave con su entorno, donde un consultor lanzó una frase que terminaría siendo determinante. "Cuando dijo 'brindemos, podría ser amigo de un futuro presidente de la Argentina, salvo que Cristina Fernández enviude'. Y todo el mundo dice: '¿Pero qué?'. Porque escucho cosas raras de su salud", recordó el líder del PRO sobre la mirada del consultor.

"Una viuda es imbatible. Y tal cual. Cuando ella queda viuda, las encuestas se dan vuelta y ya era obvio que era imposible ganar. Yo me empeciné igual, quería ir, quería ir", confesó Macri sobre aquel momento político en el que finalmente optó por buscar la reelección en la Ciudad de Buenos Aires.

Críticas a la gestión de Boca

El exmandatario fue contundente al analizar la actualidad institucional de Boca Juniors, trazando un paralelismo con el mundo empresarial y la política. "En una empresa, en una universidad, en un club o en un país, si la institución no está por arriba de las personas, se va todo al demonio", sostuvo.

Acto seguido, apuntó directamente contra el actual presidente del club: "Nadie es más importante que el club. Eso es lo que lamentablemente nos pasa hoy. Riquelme se cree más importante que Boca, entonces está destrozando nuestro club".

Trump: "Golf y mujeres"

Macri también profundizó sobre su relación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, rememorando sus negociaciones inmobiliarias en Nueva York durante la década del 80. "Trump es fanático de dos cosas, de las cuales a los dos nos parecen muy apasionantes: el golf y las mujeres", aseguró.

Entre risas, compartió una anécdota de aquella época: "Yo me había enganchado una venezolana que era increíble, una bomba atómica y, cuando Trump la vio, se quedó enloquecido. Entonces fuimos a jugar al golf y eso me ayudó a poder terminar un due diligence muy traumático".