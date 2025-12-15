Ingresar
Amenazó con asfixiar a un caniche durante un robo y terminó detenido

El hecho ocurrió en Misiones y el ladrón, de 18 años, ya tenía antecedentes.

Hoy 10:48
Imagen ilustrativa

Un violento y dramático asalto ocurrió en el barrio Ñu Porá de la provincia de Misiones este fin de semana, cuando un grupo de cuatro ladrones —tres de ellos menores de edad— irrumpió en una casa y, tras forcejear con el cuidador, escapó con varios objetos de valor y el caniche de la familia.

La situación se volvió aún más tensa cuando, al ser interceptado por la Policía, el mayor de la banda, un joven de 18 años apodado “Coco”, amenazó con asfixiar al perro que habían robado para evitar ser detenido.

Todo empezó cuando los delincuentes entraron a una casa ubicada en la intersección de Cataratas del Iguazú y Guembé. Según la denuncia de la víctima, un hombre de 42 años, los ladrones se llevaron una desmalezadora, una mochila, una llave inglesa y el caniche.

En medio del robo, el cuidador intentó impedir que se llevaran sus pertenencias y terminó forcejeando con “Coco”, quien lo atacó con un arma blanca y le provocó heridas superficiales en el antebrazo.

Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X y el Comando Táctico Especial Fátima desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar rápidamente a los sospechosos.

Fue entonces, al verse acorralado, que el joven de 18 años amenazó con asesinar al perro para evitar que lo detuvieran.

Pese a la tensión del momento, la Policía logró reducirlo y rescatar al animal sano y salvo.

El principal acusado, el joven de 18 años, quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que los tres menores —dos de 15 y uno de 12 años— fueron demorados y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS).

Tanto el caniche como los objetos robados fueron recuperados y puestos bajo resguardo.

