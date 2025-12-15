Excarcelaron al empresario Mariano Páez, detenido por violencia de género

Seguirá vinculado a la causa, deberá portar tobillera electrónica y cumplir estrictas reglas de conducta.

Hoy 11:13

En una resolución de último momento, el empresario Mariano Páez fue excarcelado este lunes, medida que incluye la colocación de una tobillera electrónica, según confirmaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza de Género Cecilia Laportilla, quien hizo lugar al planteo formulado por la defensa del imputado, a cargo del abogado Luis Barraza.

Páez se encontraba detenido desde el 10 de noviembre, acusado de agredir físicamente y amenazar a su expareja, la abogada Estefanía Budan, en el marco de una causa tramitada bajo la órbita de la Justicia de Género.

En su resolutorio, la magistrada dispuso severas reglas de conducta, remarcando especialmente la prohibición absoluta de contacto con la denunciante y el mantenimiento de una distancia estricta, cuyo cumplimiento será monitoreado mediante el dispositivo electrónico.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se controlará de manera permanente el cumplimiento de las medidas impuestas al imputado.