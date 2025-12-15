Ingresar
“Vivo y como de las redes”: el llanto de Cinthia Fernández por el cierre de su Instagram

La panelista se quebró en vivo al hablar de la difícil situación laboral que atraviesa.

Hoy 11:17

Cinthia Fernández lloró desconsoladamente al aire de La mañana con Moria (eltrece) porque en las últimas horas le volvieron a cerrar su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, aseguró la mediática dolida por su situación.

En su descargo, Cinthia contó que se trata de la cuarta vez que suspenden sus cuentas. Según explicó, el problema surge por “bots” que denuncian su perfil por “abuso sexual infantil”.

“El bot es un robot que te manda mil mensajes malos o mil denuncias como me hicieron a mí. Entonces el sistema detecta eso. Yo no promociono casinos, lo hice una sola vez y me apersoné en la Justicia”, detalló la mediática para dejar en claro que el asunto no tiene nada que ver con la publicidad de apuestas ilegales.

TEMAS Cinthia Fernández

