Exámenes: las meriendas que potencian la memoria y la concentración

Especialistas destacan la importancia de una alimentación adecuada durante la tarde.
La merienda cumple un rol clave en el rendimiento cognitivo de niños, adolescentes y universitarios. Cuando pasan muchas horas desde el almuerzo o las clases se extienden, el cerebro se queda sin su principal fuente de combustible: la glucosa. Esa caída provoca fatiga, irritabilidad, baja concentración y peor desempeño en tareas que requieren foco mental.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Publicaciones recientes en Frontiers in Nutrition destacan que elegir alimentos con carbohidratos complejos, proteínas magras y grasas saludables ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y favorece un funcionamiento cognitivo más eficiente. Esta combinación evita los picos rápidos de azúcar de los snacks ultraprocesados y permite una liberación sostenida de energía, ideal para estudiar o rendir.
Meriendas
Por qué la merienda mejora la concentración
El cerebro representa apenas el 2% del peso corporal, pero demanda cerca del 20% de la energía diaria. Por eso necesita un aporte continuo de nutrientes. Una buena merienda actúa como un “refuerzo estratégico”: mantiene estables los niveles de glucosa y sostiene la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la atención.
Según Frontiers in Nutrition, las combinaciones más efectivas son:
Estas opciones promueven saciedad, reducen la fatiga y ayudan a mantener el foco durante actividades cognitivas exigentes.
Los alimentos con evidencia científica para mejorar memoria y atención
La literatura científica señala varios alimentos con efectos demostrados sobre la función cerebral:
De acuerdo con Frontiers in Nutrition, incorporarlos de manera habitual mejora la performance académica y favorece un estado mental más estable.
Hábitos que potencian el rendimiento cognitivo
Además de elegir una merienda nutritiva, la evidencia científica recomienda sostener rutinas que acompañen el funcionamiento del cerebro:
Una merienda equilibrada es una herramienta simple y accesible para mejorar memoria, atención y rendimiento escolar.