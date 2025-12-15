Con combos accesibles, presentaron la Canasta Navideña Santiagueña para las Fiestas

La propuesta estará vigente del 10 al 31 de diciembre e incluye tres combos con productos tradicionales. A dónde conseguirlas.

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero lanzó oficialmente la Canasta Navideña Santiagueña, una iniciativa que busca garantizar el acceso a productos básicos de la mesa navideña a precios accesibles, a través de un acuerdo con el sector comercial.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Atilio Chara, y es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Dirección General de Comercio, la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y supermercadistas locales.

La canasta estará disponible del 10 al 31 de diciembre, inclusive, y contempla tres combos, adaptados a distintos presupuestos, con precios acordados.

Los combos disponibles

Combo 1 – $7.000

Pan dulce x 400 g ($1.900)

Budín inglés x 170 g ($1.000)

Turrón de maní x 70 g ($500)

Sidra x 750 ml ($2.000)

Durazno en lata x 820 g ($1.600)

Combo 2 – $10.500

Incluye los productos del Combo 1 más:

Garrapiñada x 60 g ($600)

Vino tinto o blanco x 750 ml ($2.900)

Combo 3 – $14.900

Opción más completa, que suma:

Confites x 60 g ($500)

Garrapiñada x 60 g ($600)

Vino tinto o blanco x 750 ml ($2.900)

Desde la organización se aclaró que los productos también podrán adquirirse de manera individual, manteniendo los precios especiales de Navidad.

Dónde conseguir la Canasta Navideña

La Canasta Navideña Santiagueña podrá adquirirse en los siguientes comercios adheridos, distribuidos en Capital, La Banda y el interior provincial:

Santiago Capital

Dalale Supermercado – Pellegrini 72

Molino Norte – Av. Madre de Ciudades 2592

Súper Eco Todo – Libertad 2867

Súper Montenegro – Lavalle 81

Mis Nietitos – Belgrano Sur 3932

Del Valle – Av. Libertad 2199, B° Mosconi

Súper Nataly – Todas las sucursales (Capital y Loreto)

Miliy – Pedro León Gallo 1386 (Torres del Río), Shopping Conte y Zanjón

La Banda

Súper Astorga – Rivadavia 63 y Quintana 364

Súper Edgan – B° Ampliación 1° de Mayo, Calle 2 N° 241

Zahuy Autoservicio – San Martín y Dorrego (Omar y Romualdo Gauna)

Siufi – República del Líbano y San Carlos

Interior provincial

LR – Pueyrredón y Mitre (Añatuya)

Autoservicio San Cayetano – República 589 (Clodomira)

Superkotty – Av. Herrera 247 (Clodomira)

Chacón Supermercado – San Martín 535 (Fernández)

Rima Supermercado – Rivadavia 84 (Frías)

Kordell Autoservicio – Av. 8 de Septiembre 122 (Forres)

CL Distribuciones – Ruta 5 km 176 (Tintina)

Desde el Gobierno provincial destacaron que este acuerdo permite cuidar el bolsillo de las familias, impulsar el consumo local y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de que cada hogar pueda celebrar las fiestas con una mesa navideña completa.