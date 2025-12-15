Con combos accesibles, presentaron la Canasta Navideña Santiagueña para las Fiestas

La propuesta estará vigente del 10 al 31 de diciembre e incluye tres combos con productos tradicionales. A dónde conseguirlas.
En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero lanzó oficialmente la Canasta Navideña Santiagueña, una iniciativa que busca garantizar el acceso a productos básicos de la mesa navideña a precios accesibles, a través de un acuerdo con el sector comercial.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Atilio Chara, y es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Dirección General de Comercio, la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y supermercadistas locales.
La canasta estará disponible del 10 al 31 de diciembre, inclusive, y contempla tres combos, adaptados a distintos presupuestos, con precios acordados.
Los combos disponibles
Combo 1 – $7.000
Pan dulce x 400 g ($1.900)
Budín inglés x 170 g ($1.000)
Turrón de maní x 70 g ($500)
Sidra x 750 ml ($2.000)
Durazno en lata x 820 g ($1.600)
Combo 2 – $10.500
Incluye los productos del Combo 1 más:
Garrapiñada x 60 g ($600)
Vino tinto o blanco x 750 ml ($2.900)
Combo 3 – $14.900
Opción más completa, que suma:
Confites x 60 g ($500)
Garrapiñada x 60 g ($600)
Vino tinto o blanco x 750 ml ($2.900)
Desde la organización se aclaró que los productos también podrán adquirirse de manera individual, manteniendo los precios especiales de Navidad.
Dónde conseguir la Canasta Navideña
La Canasta Navideña Santiagueña podrá adquirirse en los siguientes comercios adheridos, distribuidos en Capital, La Banda y el interior provincial:
Santiago Capital
Dalale Supermercado – Pellegrini 72
Molino Norte – Av. Madre de Ciudades 2592
Súper Eco Todo – Libertad 2867
Súper Montenegro – Lavalle 81
Mis Nietitos – Belgrano Sur 3932
Del Valle – Av. Libertad 2199, B° Mosconi
Súper Nataly – Todas las sucursales (Capital y Loreto)
Miliy – Pedro León Gallo 1386 (Torres del Río), Shopping Conte y Zanjón
La Banda
Súper Astorga – Rivadavia 63 y Quintana 364
Súper Edgan – B° Ampliación 1° de Mayo, Calle 2 N° 241
Zahuy Autoservicio – San Martín y Dorrego (Omar y Romualdo Gauna)
Siufi – República del Líbano y San Carlos
Interior provincial
LR – Pueyrredón y Mitre (Añatuya)
Autoservicio San Cayetano – República 589 (Clodomira)
Superkotty – Av. Herrera 247 (Clodomira)
Chacón Supermercado – San Martín 535 (Fernández)
Rima Supermercado – Rivadavia 84 (Frías)
Kordell Autoservicio – Av. 8 de Septiembre 122 (Forres)
CL Distribuciones – Ruta 5 km 176 (Tintina)
Desde el Gobierno provincial destacaron que este acuerdo permite cuidar el bolsillo de las familias, impulsar el consumo local y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de que cada hogar pueda celebrar las fiestas con una mesa navideña completa.