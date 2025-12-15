Encontraron un perrito abandonado en el barrio Smata

El animal fue hallado dentro la caja de una camioneta y busca un hogar o a sus dueños.

Hoy 13:19

Vecinos del barrio Smata, encontraron a un perrito abandonado en la caja de una camioneta.

El animal llevaba collar, por lo que se solicita a su dueño que se comunique indicando el color del mismo para poder identificarlo correctamente.

Quienes puedan ofrecerle un hogar o tengan información sobre su propietario, pueden comunicarse con Roxana al 3854-356936 o con Martina al 3854-049785.