Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 25º
X
Mascotas

Encontraron un perrito abandonado en el barrio Smata

El animal fue hallado dentro la caja de una camioneta y busca un hogar o a sus dueños.

Hoy 13:19

Vecinos del barrio Smata, encontraron a un perrito abandonado en la caja de una camioneta

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal llevaba collar, por lo que se solicita a su dueño que se comunique indicando el color del mismo para poder identificarlo correctamente.

Quienes puedan ofrecerle un hogar o tengan información sobre su propietario, pueden comunicarse con Roxana al 3854-356936 o con Martina al 3854-049785.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
  5. 5. El tiempo para este lunes 15 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: mucha humedad y un leve descenso de la temperatura, ¿seguirá lloviendo?
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT