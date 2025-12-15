El líder ultraderechista que ganó el balotaje ayer en el país vecino mantendrá un encuentro con el libertario.

Hoy 13:30

Javier Milei recibirá mañana al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El líder ultraderechista visitará Buenos Aires tras ganar el balotaje presidencial en su país con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales. El dirigente del Partido Republicano se impuso sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

La campaña de Kast se basó en tres ejes: combate a la inseguridad y el narcotráfico, lucha contra la inmigración ilegal y un programa económico que promete reformular el Estado. “Vamos a restablecer el respeto a la ley”, dijo el presidente electo en barrio de Las Condes, donde dio su discurso tras los resultados.