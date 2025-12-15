Ingresar
Javier Milei recibirá mañana al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El líder ultraderechista que ganó el balotaje ayer en el país vecino mantendrá un encuentro con el libertario.

Hoy 13:30

Javier Milei recibirá mañana al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El líder ultraderechista visitará Buenos Aires tras ganar el balotaje  presidencial en su país con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales. El dirigente del Partido Republicano se impuso sobre la candidata comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%. 

La campaña de Kast se basó en tres ejes: combate a la inseguridad y el narcotráfico, lucha contra la inmigración ilegal y un programa económico que promete reformular el Estado. “Vamos a restablecer el respeto a la ley”, dijo el presidente electo en barrio de Las Condes, donde dio su discurso tras los resultados. 

