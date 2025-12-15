Dictaron ocho meses de prisión preventiva al fotógrafo deportivo acusado de grooming

La medida fue ordenada por la jueza María Pía Danielsen tras una audiencia realizada este lunes.

Hoy 13:30

El fotógrafo deportivo Martín Exequiel Cortez quedó detenido este lunes luego de que la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, le dictara la prisión preventiva por el plazo de ocho meses, en el marco de una causa que investiga los delitos de grooming y corrupción de menores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la investigación, el imputado está acusado de utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar material de contenido sexual a partir de imágenes de dos menores, una niña y un niño, a quienes fotografiaba durante actividades deportivas.

Según consta en la causa, las fotografías habrían sido tomadas en competencias de patín artístico y de karting, respectivamente, y luego manipuladas digitalmente.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por los padres de los menores, lo que dio intervención a la Justicia y permitió el avance de las actuaciones judiciales.

Cortez es defendido por los abogados Franklin Moyano y Guillermo Ruiz Alvelda. Mientras tanto, permanecerá detenido en el marco de la prisión preventiva dispuesta por la Justicia.