Dictaron ocho meses de prisión preventiva al fotógrafo deportivo acusado de grooming

La medida fue ordenada por la jueza María Pía Danielsen tras una audiencia realizada este lunes.
El fotógrafo deportivo Martín Exequiel Cortez quedó detenido este lunes luego de que la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, le dictara la prisión preventiva por el plazo de ocho meses, en el marco de una causa que investiga los delitos de grooming y corrupción de menores.
De acuerdo con la investigación, el imputado está acusado de utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar material de contenido sexual a partir de imágenes de dos menores, una niña y un niño, a quienes fotografiaba durante actividades deportivas.
Según consta en la causa, las fotografías habrían sido tomadas en competencias de patín artístico y de karting, respectivamente, y luego manipuladas digitalmente.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por los padres de los menores, lo que dio intervención a la Justicia y permitió el avance de las actuaciones judiciales.
Cortez es defendido por los abogados Franklin Moyano y Guillermo Ruiz Alvelda. Mientras tanto, permanecerá detenido en el marco de la prisión preventiva dispuesta por la Justicia.