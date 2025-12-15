Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 25º
X
Somos Deporte

La Finalissima entre Argentina y España tiene fecha confirmada: qué falta para que se haga oficial

El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal.

Hoy 14:14

La Finalissima ya comienza a tomar forma y el duelo entre Argentina y España está cada vez más cerca de hacerse oficial. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el partido se disputará en marzo, y que ya existe un acuerdo cerrado con la UEFA, a la espera del anuncio formal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro enfrentará al campeón de la Copa América, la Selección Argentina, con el ganador de la Eurocopa, España, en un cruce que volverá a reunir a los mejores de Sudamérica y Europa. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles, y aclaró que solo resta la confirmación oficial para que el evento quede completamente oficializado.

La Finalissima regresó al calendario internacional en 2022, cuando la Albiceleste se impuso por 3-0 ante Italia en Wembley, en una noche histórica para el equipo de Lionel Scaloni. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este certamen que ganó peso y atractivo en el fútbol mundial.

Por el momento, no se informaron de manera oficial la sede ni el horario, aunque se maneja como fecha tentativa el 27 de marzo y Qatar aparece como posible escenario del partido. Todos los detalles serán anunciados una vez que la UEFA haga oficial la organización del evento.

De esta manera, el fútbol internacional se prepara para un nuevo choque de campeones, con la Argentina y España como protagonistas de un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos del calendario 2026.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol españa Finalissima

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
  5. 5. El tiempo para este lunes 15 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: mucha humedad y un leve descenso de la temperatura, ¿seguirá lloviendo?
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT