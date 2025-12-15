Emotiva bendición de gruta en honor a la Virgen de Guadalupe

Todo surgió de un sueño de una devota de la zona, que con la ayuda de su familia, concretaron la obra que mide más de 8 metros de altura en total.

Hoy 14:34

Una ceremonia religiosa cargada de emotividad se vivió el pasado viernes en la localidad de Miraval, departamento Mariano Moreno, cuando se bendijo e inauguró una gruta de 8 metros de altura en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de América.

La ceremonia estuvo presidida por el párroco Carlos Moresco, quien celebró la misa de bendición e inauguración. La imagen colocada en la gruta mide casi dos metros y está ubicada sobre una base que emula el cerro de Tepeyac, lugar donde al aborigen Juan Diego se le apareció la Virgen y posteriormente se levantó su santuario en México.

Los autores de la obra son la familia Villarreal - Miranda, quienes honran a la imagen hace muchos años. Su devota, Delia, contó durante la ceremonia que una vez tuvo un sueño en el que viajaba en un sulky por el camino que pasa por frente de la localidad y que miró al costado y vio la imagen de la Virgen sobre un cerro. Contó a su familia su sueño, y se propuso construir en el lugar una gruta en honor a la patrona de América. Así fue que se hizo realidad esta obra que será venerada, en el lugar, todos los 12 de diciembre.

Al finalizar la ceremonia religiosa hubo cena y un desfile de artistas entre academias, devotos de la Virgen que entonaron serenatas, alumnos de la escuela que interpretaron danzas y grupos musicales.

A la Virgen de Guadalupe se le pide principalmente por intercesión, protección, salud y guía, especialmente por el bienestar familiar, la educación de los hijos, la sanación de enfermos, la superación de dificultades, y la paz en tiempos de prueba, además de pedir por la justicia y la prosperidad de los pueblos. Es considerada la Madre de las Américas.