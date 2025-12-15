Ingresar
Cayó un globo en el techo de su casa y el mensaje que tenía adentro la dejó sin palabras

Una joven compartió en redes sociales la carta que venía dentro del globo y miles de usuarios se conmovieron. ¿Qué decía?

Hoy 14:44
Globo

Una usuaria de X contó una situación que la dejó completamente movilizada y que, en pocas horas, se volvió viral. Todo comenzó cuando un globo cayó en el techo de su casa y ella decidió ver de qué se trataba. Lo que encontró adentro la dejó sin reacción.

Según relató, el globo no era de fiesta ni decoración: era uno de esos globos a los que la gente ata deseos escritos en papel, acompañados por velitas, con la esperanza de que lleguen al cielo. Al levantarlo, notó que adentro había una carta cuidadosamente doblada.

“Ayer cayó un globo en nuestro techo y apenas que lo levantamos vimos que era uno de esos donde la gente pide deseos en velitas y se nos rompió el corazón en ochocientos pedazos, hermanas”, escribió junto a la foto que acompañó el posteo.

Dentro del globo, el papel decía: “Envía un mensaje al cielo. Escríbelo aquí”. Y debajo, alguien había dejado un pedido que conmovió a todos: “Esto lo hago por mi mamá Elsa Galeano para que sea lo mejor para mi mami, y se despierte y vuelva a ser la mamá que era antes, sanala y despertala de ese sueño profundo en el que está. Amén y gracias”.

Muchos usuarios destacaron la ternura del gesto y expresaron su tristeza al leer el mensaje, mientras otros enviaron fuerzas para quien lo escribió y para la familia mencionada.

