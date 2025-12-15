La Municipalidad de La Banda finalizó las actividades en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”

El encuentro se desarrolló en el Cine Renzi, donde los participantes disfrutaron de la proyección de una película, compartiendo una jornada recreativa que promovió espacios de inclusión y diversión.

Hoy 14:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizó la finalización de las actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con una jornada especial destinada a niños y niñas de distintas instituciones de la ciudad.

El cierre de las actividades se desarrolló en el Cine Renzi, donde los participantes disfrutaron de la proyección de una película, compartiendo una jornada recreativa que promovió espacios de inclusión y diversión.

Entre las acciones realizadas durante el mes de diciembre se destacó el conversatorio “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”, llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, con el objetivo de generar conciencia, reflexión y diálogo en torno a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se realizó la entrega de certificados en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y se otorgaron premios a los participantes del concurso “Talentos Sin Barreras”, reconociendo el esfuerzo, la creatividad y las capacidades de cada uno de los participantes.

Finalmente, se entregaron distinciones a las personas e instituciones que participaron de los cursos de Lengua de Señas Argentinas, en el marco del programa “Una Banda de Señas”, reafirmando el compromiso municipal con la accesibilidad y la comunicación inclusiva.

Todas estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la inclusión, promover la igualdad de oportunidades y garantizar los derechos de toda la comunidad.