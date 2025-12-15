Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Los hinchas albicelestes buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo en la cita mundialista.

La pasión argentina ya se hace sentir rumbo al Mundial 2026. La FIFA recibió cerca de 101 mil solicitudes de entradas por parte de hinchas argentinos para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cifra que ubicó al país entre los cinco que más tickets pidieron para el certamen.

Según los datos oficiales, los fanáticos argentinos solicitaron 101.056 entradas para alguno de los 104 partidos que tendrá la competencia, que comenzará el 11 de junio de 2026 con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca. De esta manera, Argentina quedó en el quinto lugar del ranking, apenas por detrás de Brasil, que registró 101.576 pedidos.

El relevamiento corresponde a la tercera etapa de venta de entradas, que se abrió el pasado jueves una vez confirmado el cronograma del Mundial. En lo más alto de la lista aparece Colombia, con 367.376 solicitudes, seguida por Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246).

Cabe remarcar que esta estadística de la FIFA no incluye a los tres países anfitriones, por lo que la demanda argentina vuelve a reflejar el fuerte acompañamiento de sus hinchas, que sueñan con volver a ver a la Selección campeona del mundo defender el título en 2026.