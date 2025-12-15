Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 DIC 2025 | 25º
X
Locales

Se realizaron operativos de erradicación de basurales en distintos sectores de La Banda

El municipio solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.

Hoy 14:58
La Banda

Como parte de los trabajos implementados por el Comité de Emergencia encabezado por el intendente Ing. Roger E. Nediani, la Secretaría de Servicios Púbicos desplegó operativos de limpieza de manera simultánea con el fin de erradicar los mini basurales y limpieza de desagües pluviales en diferentes sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la mañana del lunes el personal del área trabajó sobre Pasaje Andes y Necochea donde habitualmente personas desaprensivas arrojan grandes cantidades de residuos domiciliarios, restos de obra y de poda.

En este sentido, desde el área se indicó que tras realizarse un relevamiento por los diferentes barrios de la ciudad y atendiendo a las solicitudes de los vecinos, se localizaron los mini basurales formados por el accionar de personas desaprensivas.

En este sentido, se recuerda a los vecinos que respeten los horarios de recolección de residuos domiciliarios y hagan un uso responsable de los contenedores.

Asimismo, se solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales, los que deben mantenerse limpios  para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9
  2. 2. “Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI
  3. 3. Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico
  4. 4. Un efectivo policial mató a un menor de 17 años que intentó asaltarlo
  5. 5. El tiempo para este lunes 15 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: mucha humedad y un leve descenso de la temperatura, ¿seguirá lloviendo?
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT