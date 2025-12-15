Se realizaron operativos de erradicación de basurales en distintos sectores de La Banda

El municipio solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.

Hoy 14:58

Como parte de los trabajos implementados por el Comité de Emergencia encabezado por el intendente Ing. Roger E. Nediani, la Secretaría de Servicios Púbicos desplegó operativos de limpieza de manera simultánea con el fin de erradicar los mini basurales y limpieza de desagües pluviales en diferentes sectores de la ciudad.

Durante la mañana del lunes el personal del área trabajó sobre Pasaje Andes y Necochea donde habitualmente personas desaprensivas arrojan grandes cantidades de residuos domiciliarios, restos de obra y de poda.

En este sentido, desde el área se indicó que tras realizarse un relevamiento por los diferentes barrios de la ciudad y atendiendo a las solicitudes de los vecinos, se localizaron los mini basurales formados por el accionar de personas desaprensivas.

En este sentido, se recuerda a los vecinos que respeten los horarios de recolección de residuos domiciliarios y hagan un uso responsable de los contenedores.

Asimismo, se solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales, los que deben mantenerse limpios para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.