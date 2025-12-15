Continúa vigente la promoción de 2x1 en las entradas del cine Renzi para los empleados municipales

Para acceder a este beneficio, los trabajadores municipales deberán presentar fotocopia de su documento de identidad y el recibo de sueldo en la boletería del cine de lunes a miércoles sobre el valor de las entradas generales.

Hoy 15:02

El cine teatro municipal Renzi informa que continúa en vigencia la promoción de dos entradas al precio de una para los empleados municipales de la ciudad de La Banda, beneficio que se extiende todas las semanas de lunes a miércoles.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores municipales deberán presentar fotocopia de su documento de identidad y el recibo de sueldo en la boletería del cine de lunes a miércoles sobre el valor de las entradas generales.

En este sentido, se recuerda que el costo de las entradas generales es de $6.000; mientras que las del Espacio INCAA es de $3.000; Jubilados y estudiantes $1.500.

En los horarios de las 16 y las 18, se proyectará “Five Nights at Freddy's 2”, una secuela de Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo. El ex guardia de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la oficial de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.

El 15 y 16 a las 21:40, los más pequeños podrán disfrutar de “Zootopia 2”, el filme invita a recorrer nuevamente la dinámica ciudad de Zootopia con un relato lleno de humor, misterio y valores sobre la convivencia y el trabajo en equipo.

El pre-estreno destacado de la semana será el miércoles 17 a las 21:40 con “Avatar: fuego y ceniza”, dirigida por el reconocido director James Cameron. Esta es la tercera entrega de la saga "Avatar", dónde Jake Sully y Neytiri tratan de lidiar con el dolor por la muerte de su hijo, Neteyam. Mientras tanto, aparece una nueva y agresiva amenaza, la tribu Navi llamada el Pueblo de la Ceniza, liderada por Varang. Este clan, que se alía con Quaritch, utiliza la violencia y el poder del fuego para sus objetivos, lo que intensifica el conflicto en Pandora y obliga a los Sully a proteger a su familia y a su pueblo. Además, la película explora temas como el conflicto cultural, la destrucción ambiental y las consecuencias de los malentendidos.