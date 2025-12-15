Horas claves para la continuidad de Gustavo Costas: ¿seguirá en Racing?

Luego del subcampeonato en el Torneo Clausura, La Academia pone la mente en 2026 y la dirigencia buscará la renovación del entrenador.

Hoy 15:32

Luego del golpe duro que significó la derrota por penales ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura, Racing ya comenzó a pensar en el 2026. Con el calendario terminado, la dirigencia apunta al primer tema clave: la continuidad de Gustavo Costas, cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

La Comisión Directiva, encabezada por Diego Milito y con el aval del director deportivo Sebastián Saja, tiene decidido ofrecerle al entrenador una renovación por un año. La intención de extender el vínculo ya estaba definida tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, aunque el propio DT pidió esperar al cierre del torneo para dar una respuesta.

Sin competencia por delante en lo que resta de 2025, se espera que en los próximos días se produzca la reunión entre las partes y, si no surgen inconvenientes, se firme un nuevo acuerdo. Racing cerró el año con la Recopa Sudamericana ganada frente a Botafogo, pero no logró el objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, por lo que disputará la Sudamericana.

El dolor de Costas tras la final

Visiblemente afectado por la derrota, Costas dejó sus sensaciones sin aceptar preguntas. “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó. Además, destacó el esfuerzo del plantel: “Este grupo dejó todo. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así”.

El DT también remarcó que el equipo respondió desde lo físico y competitivo: “No nos llevaron por delante, hicimos un buen partido”. Antes de retirarse, dejó un mensaje a los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing. Hay que seguir adelante”. Y cerró con una frase que reflejó su estado de ánimo: “Dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.

Empieza el armado del 2026

Con el subcampeonato consumado, Racing ya piensa en el próximo mercado de pases. El club no contará con Gabriel Arias, que se despidió tras más de siete años, ni con Facundo Mura, quien seguiría su carrera en Inter Miami.

Con el regreso de Matías Tagliamonte desde Unión, una de las prioridades será reforzar el lateral derecho, donde aparece como opción Martín Ortega, que quedará libre de Tigre. También habrá definiciones sobre el futuro de Luciano Vietto, y posibles salidas de Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni y Santiago Sosa, capitán del equipo y con un sondeo de Flamengo.

En Avellaneda, el año terminó con frustración, pero el foco ya está puesto en el futuro inmediato. La continuidad de Gustavo Costas aparece como el primer paso para rearmar a la Academia y volver a pelear en 2026.